Juventus, la questione difensore resta aperta: il punto

Tre nomi per il reparto difensivo.

Juventus, Todibo prima scelta

Jean-Clair Todibo è un nome da tempo sul taccuino della dirigenza bianconera. Passato al West Ham nella scorsa sessione di mercato, il difensore francese potrebbe passare alla Juventus, stando a quanto riporta Sky Sport. L’alternativa resta Kelly, di proprietà del Newcastle. Il club inglese non apre al prestito, si attendono evoluzioni.

Juventus, piace Goglichidze

Una delle idee per la fascia è il terzino georgiano Saba Goglichidze. Il classe 2004 dell’Empoli è un’operazione per il futuro. Tuttavia, la posizione della società toscana appare chiara e non vuole privarsi di un elemento importante a questo punto della stagione.