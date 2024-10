Juventus-Lazio, probabili formazioni e dove vederla

La gara dello Juventus Stadium andrà in onda su Sky

Quella dello Juventus Stadium sarà una gara spartiacque per Juventus e Lazio, due squadre che vogliono un grande risultato che potrebbe dare slancio in vista del futuro. Nonostante le assenze, Thiago Motta vuole i 3 punti per vincere il primo big match di stagione mentre la squadra di Baroni cerca conferme.

Juventus-Lazio, le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Mbangula, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Motta.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Vecino, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni.