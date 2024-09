Juventus, le prestazioni di Vlahovic non convincono Thiago Motta | Giuntoli pensa al grande colpo in attacco

L’inizio di campionato della Juventus ha visto sicuramente un’ottima fase difensiva ma tante difficoltà quando si arriva nell’ultimo terzo di campo. Le colpe, non tutte, sono anche di Dusan Vlahovic che spesso esce dalla partita complice anche una fragilità a livello mentale non gestita al meglio. Per Thiago Motta non è l’attaccante ideale e questo Giuntoli lo sa, per questo motivo già a gennaio si valuterà un acquisto per giugno.

Osimhen il prescelto, David l’alternativa

Come riportato da Paolo Paganini, la Juventus vorrebbe impostare una trattativa con il Napoli per Victor Osimhen nei prossimi mesi e resta il sogno per l’attacco anche se la clausola da 75 milioni di euro è valida solo per l’estero. L’alternativa, nonché occasione di mercato, resta Jonathan David in scadenza a giugno 2025.