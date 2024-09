Juventus, Vlahovic continua a faticare | Thiago Motta pensa a Yildiz falso nove

Dusan Vlahovic sta diventando un caso in casa Juventus e Thiago Motta valuta anche delle alternative per togliergli un po’ di pressione e dargli il tempo di migliorare all’interno del gioco. Il terzo 0-0 consecutivo in campionato getta qualche ombra sulla Juventus, alla ricerca di nuove soluzioni soprattutto in un attacco sterile, almeno in campionato. La Vecchia Signora ha una difesa praticamente invalicabile ma questo approccio crea qualche problema in fase offensiva, visto che il reparto avanzato soffre particolarmente in zona gol. Ed ecco che Thiago, come si legge anche su Tuttosport, sembra pronto ad estrarre un’altra carta dal proprio mazzo.

Vlahovic non convince: Thiago studia Yildiz falso nove, ma occhio anche a Nico Gonzalez

Motta infatti potrebbe affidare le responsabilità dell’attacco juventino a Kenan Yildiz, che dalla corsia mancina andrebbe a spostarsi al centro prendendo proprio il posto di Vlahovic. Una soluzione alternativa, è chiaro, in attesa del ritorno di Arek Milik. Quella del turco sarebbe una soluzione utile per migliorare il fraseggio in avanti e favorire gli inserimenti dei centrocampisti. Un cambio di cui potrebbe beneficiare anche lo stesso Koopmeiners, alla ricerca del suo primo squillo in bianconero. Altra ipotesi potrebbe essere quella di Nico Gonzalez, al momento padrone della fascia destra in virtù dell’infortunio di Conceicao, ma che potrebbe occupare la posizione centrale in alcune uscite. Thiago Motta ci sta pensando, in attesa che Vlahovic si sblocchi.