Juventus, Gatti in dubbio per Napoli. E intanto Yildiz scalda i motori

Tutto pronto per Juventus-Napoli. Come riportato da “Gazzetta dello Sport”, Federico Gatti e’ in dubbio per la sfida di sabato contro il Napoli, dopo l’infortunio avvenuto contro il Psv.

Juventus, Danilo pronto a sostituire Gatti

Se l’ex Frosinone non dovesse farcela, è pronto capitan Danilo visto che a Thiago Motta servono forza e solidità per fermare Lukaku e compagni. E intanto Yildiz proprio contro la squadra di Conte sogna un’altra grande prestazione nonostante quella maglia numero 10 pesi tanto, anche se il talentino turco ha quella personalità per uscirne contro dubbi e chiacchiericci.