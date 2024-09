Juventus, Danilo sempre più indietro nelle gerarchie | Spunta una clausola nel suo contratto in scadenza…

Danilo, difensore classe 1991 della nazionale brasiliana, è al momento sceso nelle gerarchie di Thiago Motta, al punto da non rendere troppo azzardate le ipotesi di addio già a gennaio. Per il momento Thiago Motta prende tempo e continua a ripetere che tutti i giocatori saranno importanti nel corso della stagione, ma Danilo scalpita per avere più spazio. Un’ipotesi maliziosa potrebbe essere legata al contratto del brasiliano.

Juventus, clausola nel contratto di Danilo | Rinnovo automatico col superamento del 50% delle presenze

Come riportato da Calciomercato.com infatti, il giocatore è in scadenza di contratto a fine stagione, ma ha una clausola che consentirebbe il rinnovo automatico al raggiungimento del 50%+1 delle presenze complessive in stagione. Resta da capire se Danilo riuscirà a raggiungere tale traguardo, se la Juventus e Thiago Motta lo vorranno.