Juventus, lo sfogo di un giocatore: “Non sopporto Motta, e non sono l’unico”

Il giocatore bianconero che resta anonimo, continua: “Non sai mai cosa aspettarti, da titolare a 90 minuti in panchina“. Ed effettivamente questa è la critica più associata al tecnico tecnico italo-brasiliano. Lo stesso Giuntoli, che ieri ha confermato il tecnico sulla panchina della Madama, ha sottolineato che tra gli errori di Thiago c’è soprattutto quello di cambiare troppo formazione, anche da una partita all’altra. La Juve è fuori dalla Champions e dalla Coppa Italia, sfumata la Supercoppa Italiana in semifinale, non resta che l’obiettivo minimo del quarto posto: in caso contrario, il futuro di Motta a Torino sarebbe fortemente a rischio.