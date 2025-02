Il fallimento stagionale della Juventus spinge la società della Madama a riflettere sul futuro della panchina. Nonostante Thiago Motta sia stato confermato dopo l’uscita da Coppa Italia e Champions League, il futuro nella prossima stagione è incerto sulla panchina bianconera.

Juventus, i nomi possibili per il dopo-Motta

Non sarà necessario qualificarsi in Champions League, la posizione finale in classifica potrebbe non bastare a salvare l’ex Bologna. Al momento proprietà e dirigenza si attendono risposte concrete da qui a fine stagione, non solo sui risultati, anche da un punto di vista dell’atteggiamento. È già iniziato il toto scommesse sui primi possibili sostituti di Motta in caso di ribaltone. C’è da sottolineare che senza un accordo tra le parti un esonero con due anni di anticipo costerebbe circa 20 milioni di euro lordi, ma allo stesso tempo non si può continuare così.

I nomi sul tavolo della dirigenza bianconera sarebbero tre. Quello che fa più rumore è uno dei più desiderati: Antonio Conte. L’ex Juve ha recentemente esposto il suo malcontento a Napoli. C’è poi Gian Piero Gasperini, vicino all’addio alla . Infine salta fuori anche il nome di Roberto Mancini, libero dopo l’addio all’Arabia Saudita.