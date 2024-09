Juventus, Motta sorride: solo un lieve infortunio per Nico Gonzalez

Per Nico Gonzalez nulla di grave: può essere in panchina contro l'Empoli

Nico Gonzalez si è infortunato alla caviglia contro il Cile, suscitando molte preoccupazioni alla Juventus. Nonostante un lieve infortunio, il giocatore resterà nel ritiro della Nazionale.

Juventus, le condizioni di Nico Gonzalez

Secondo “TycSports”, le condizioni di Nico non sono troppo preoccupanti, infatti l’esterno si è allenato regolarmente con la squadra prima della partita contro la Colombia. Scaloni dovrà decidere se farlo partire titolare o lasciarlo fuori in panchina. In casa Juve si è tirato un sospiro di sollievo e si spera che il giocatore possa partire dalla panchina contro l’Empoli senza rischiare ulteriori problemi fisici.