Juventus, la decisione del Giudice Sportivo: multa e diffida per Paratici

Il Chief Football Officer “assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara e gli rivolgeva una critica irrispettosa”

Diffida e 15 mila euro di multa per Fabio Paratici. E’ quanto stabilito dal Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, che nel suo referto ha stabilito: “Paratici, in quanto non autorizzato, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara e gli rivolgeva una critica irrispettosa; recidivo”. Brutto episodio per il Chief Football Officer, ora si attende la risposta della Juventus.

