Juventus-Napoli: oggi l’udienza di fronte alla Corte d’appello

Alle 15:30 l’avvocato Grassani e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis prenderanno parte all’udienza di fronte alla Corte d’appello Federale. L’oggetto in questione è la partita dello scorso 4 ottobre quando il Napoli non si presentò a Torino dopo le positività al Coronavirus di Zielinski ed Elmas. Il numero uno partenopeo, assieme al suo legale, proveranno a dimostrare come la squadra campana non sia riuscita effettivamente a partire a causa del veto imposto dalle ASL campane. Al momento il giudice sportivo ha assegnato la vittoria a tavolino alla Juventus e penalizzato di un punto il Napoli. In caso di esito non gradito da De Laurentiis tutto si sposterà al Collegio di garanzia del CONI.