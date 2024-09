Juventus-Napoli, sfida nella sfida Thiago Motta vs Conte | Le formazioni

Sfida nella sfida quella tra allenatori in Juventus–Napoli, Thiago Motta sfida il passato rappresentato da Antonio Conte. Un tecnico emergente contro un vincente, protagonista di tante vittorie in bianconero. Juventus-Napoli sfida affascinante, con l’obiettivo di candidarsi ad anti-Inter del torneo, un match con tre punti pesantissimi in palio. Chi la spunterà? Motta si affida in attacco a Vlahovic, Conte risponde col pupillo Lukaku.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS NAPOLI

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte