La Juventus si guarda intorno, l’attacco va ridefinito totalmente. Nel mirino del ds bianconero ci sono diversi nomi. Oltre all’idea di portare l’italianissimo Lorenzo Lucca dell’Udinese, il dirigente ha puntato gli occhi su un altro validissimo giocatore.

Juventus, idea su un italo-argentino del 2003

In pole per l’attacco bianconero si è piazzato Lorenzo Lucca dell’Udinese, ma non dispiace Nikola Krstovic del Lecce, valutati 30 e 25 milioni dai rispettivi club, il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli non si arresta e starebbe pensando anche ad Agustin Modica.

Si tratta di un attaccante italo-argentino classe 2003 in forza al Rosario Central. Attualmente l’attaccante è stato frenato da un infortunio al crociato, ma prima di questo stop aveva realizzato 9 gol. Il 22enne è un centravanti che ha una grande fisicità, uno dei suoi punti di forza principali. La Juventus potrebbe arrivare a contrattare con una cifra ridotta rispetto a quella di Lucca e Krstovic. Occhi puntati su di lui soprattutto. Ma non mancano alternative, a quanto pare sullo sfondo c’è anche Liam Delap dell’Ipswich.