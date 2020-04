Calciomercato, Tonali verso l’Inter

Calciomercato, Tonali tra Juve e Inter – Tonali è senza dubbio uno dei pezzi pregiati del mercato, la lotta per assicurarsi il centrocampista del Brescia sembra esser a due, tra Juventus e Inter. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, a far pendere l’ago della bilancia dovrebbe esser proprio il calciatore, che a quanto pare preferirebbe l’Inter alla Juve. Il giocatore preferirebbe lavorare con Conte e vestirsi di nerazzurro considerando il progetto tecnico dei nerazzurri più congeniale alle proprie caratteristiche. Un centrocampo tutto azzurro con Tonali-Sensi-Barella il sogno di Antonio Conte, per un’Inter tutta grinta e qualità. Per convincere il Brescia l’Inter sarebbe pronta a metter sul piatto cash e un giovane di prospettiva, magari Esposito.