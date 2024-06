Il Newcastle piomba su Federico Gatti. Il club inglese non ha ancora formulato un’offerta ufficiale alla Juventus ma sicuramente ha intensificato i sondaggi nelle ultime settimane.

Juventus, i possibili sostituti di Gatti: Calafiori in pole

La Vecchia Signora non ha inserito il nome di Federico Gatti sulla lista dei giocatori in uscita, ma la possibilità di fare cassa potrebbe cambiare le carte in tavola. Un’offerta di un certo livello potrebbe far tentennare il ds Giuntoli che, a fronte di un’entrata di circa 30 milioni, il club bianconero potrebbe inserirlo sul mercato. Anche se attualmente, per la Juve, Gatti è prezioso per la squadra, bisogna anche fare i conti con le esigenze di bilancio.

Lasciando partire l’ex Frosinone, Giuntoli dovrebbe mettersi in moto subito per andare a caccia di un sostituto. A questo punto si potrebbe provare l’assalto decisivo per Calafiori, ma sulla lista della dirigenza è spuntato anche un altro nome: Jakub Kiwior. Il polacco, 24 anni, è in forza all’Arsenal, altra vecchia conoscenza di Thiago Motta, il quale avrebbe piacere di allenare a Torino.