Juventus, pericolo Barcellona: i blaugrana piombano su un difensore

Il futuro dirigenziale del Barcellona potrebbe incidere anche su quello tecnico della Juventus. In caso di nomina, Laporta vuole il centrale olandese De Ligt

A seguito delle dimissioni di Josep Maria Bartomeu, in casa Barcellona sono in programma le elezioni che andranno a decretare il nuovo presidente. In pole c’è anche l’ex Joan Laporte che vuole tornare a ricoprire la carica. In caso di vittoria, Laporte avrà molti problemi da risolvere ma ha promesso investimenti importanti per rinforzare la rosa.

L’idea è quella di regalare a Ronald Koeman una squadra che possa tornare ai massimi livelli in tempi brevi. Secondo il portale spagnolo Diario Gol, il primo nome in cima alla lista dei desideri è quello di Matthijs de Ligt. Il difensore piace molto all’allenatore, nonché suo connazionale, ma la Juventus per la cessione chiede almeno 90 milioni di euro. Il futuro del difensore olandese potrebbe intrecciarsi con quello di David Alaba, anche lui nel mirino dei blaugrana ma è anche un obiettivo dei bianconeri dato che l’austriaco potrebbe lasciare il Bayern Monaco a parametro zero.