Juventus, Pogba verso la Ligue 1 | Su di Lui c’è il Marsiglia di De Zerbi

Il calciatore francese prepara il ritorno in campo

Nonostante i messaggi lanciati dal calciatore, Paul Pogba è sempre più lontano da Torino visto la società bianconera ha da tempo riordinato le idee sul futuro del calciatore, che non fa più parte del progetto di Thiago Motta ed è destinato ad andar via a parametro zero.

Juventus, Pogba sempre più vicino all’addio

Diverse le squadre interessate a lui anche se secondo quanto riportato da QS, il Marsiglia di De Zerbi sembrerebbe essere la squadra più vicina lui e dove ritroverebbe Adrien Rabiot, ex centrocampista della Juventus.