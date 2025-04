Renato Veiga era arrivato a Torino per tamponare l’emergenza difensiva in casa Juventus. Oggi è diventato un giocatore importante, tant’è che il riscatto di Veiga è ora una priorità per la Vecchia Signora.

Juventus, si pensa al riscatto di Veiga

Il portoghese è stato prelevato in prestito oneroso dal Chelsea nel corso dell’ultimo mercato invernale e ora ha visto raddoppiare la propria valutazione. Giuntoli è già al lavoro per confermare il portoghese, al momento è già scattato il lavoro per arrivare all’obiettivo, quello di trattare per trattenere l’ex Basilea in tempo per l’imminente Mondiale per Club. Le richieste del Chelsea non sono basse, ma la Juventus proverà a far leva sulla volontà del calciatore di restare a Torino.

Veiga dal suo arrivo a Torino è sempre titolare, si è preso la difesa della Juventus. Il riscatto di Veiga per la Juventus ha un prezzo che potrebbe oscillare tra 30 e 50 milioni di euro a seconda delle valutazioni del Chelsea. Il Chelsea aveva pagato Veiga 14 milioni e ora chiede più o meno il doppio per il riscatto. La Juventus ha provato a inserire un diritto di riscatto durante la trattativa, ma la cifra iniziale era considerata eccessiva.