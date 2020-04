Juventus-Roma: l’offerta della vecchia Signora per Cristante

Il calciomercato, nonostante il lockdown da coronavirus, continua il suo decorso naturale occupando il centro delle notizie sportive. In tal senso, come raccolto in esclusiva da sportpaper.it, la Juventus e la Roma sembrano aver avviato una trattativa che vede coinvolti Moise Kean e Bryan Cristante. La vecchia Signora, che sin dallo scorso anno ha mostrato il suo interesse nei confronti del centrocampista giallorosso, sembra essere intenzionata a pareggiare l’offerta di 20 milioni del Newcastle per Moise Kean e girare quest’ultimo alla Roma per acquistare, attraverso uno scambio equo, l’ex Milan e Benfica. Questo affare potrebbe portare dei benefici a entrambe le compagini: la Juventus sempre alla ricerca di rinforzi per un centrocampo ricco di talenti, e la Roma alla ricerca di un vice Dzeko che possa garantire dei gol subentrando dalla panchina.