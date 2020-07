Juventus-Sampdoria, le formazioni. Match ball scudetto per i bianconeri

Juve, è il giorno dello scudetto?

Secondo match ball scudetto per la Juve di Sarri. Dopo la mezza delusione con l’Udinese, ecco la Sampdoria. Contro i blucerchiati la possibilità di vincere e conquistare matematicamente il nono scudetto consecutivo, il primo per il tecnico Maurizio Sarri. L’allenatore toscano dopo aver vinto in Europa col Chelsea cerca il primo scudetto in bianconero, spazio al tridente Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. I tifosi juventini preparano la festa, sarà la serata giusta?

Probabili formazioni

Juve (4-3-3): Szczesny, Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Thorsby, Linetty, Bertolacci, Jankto; Ramirez, Quagliarella