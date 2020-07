Juventus, Sarri: “Probabilmente sto sui c…..i a qualcuno. Non lo so, non mi interessa”

Le dichiarazioni del tecnico toscano a poche ore dalla ‘partita scudetto’

La Juve sarà protagonista alla Dacia Arena per chiudere il discorso campionato, e di certo l’allenatore bianconero non vuole nessuna distrazione; anche perché in classifica la pressione è diminuita e la distanza con la capolista è aumentata, quindi le occasioni per chiudere il campionato a 4 giornate dalla fine ci sono eccome.

Fuori Higuaín, Chiellini e Bonucci

A Udine, Sarri difficilmente potrà contare su Higuaín, fermato dal mal di schiena, difatti ieri sia lui che Chiellini erano ancora nelle mani dei dottori. Ma il tecnico può comunque contare su un Ronaldo motivatissimo, che punta alla classifica marcatori: “Ho parlato con lui ora, si sente benissimo.” Parla così Sarri nella sua abituale intervista pre-gara: “Ha una grandissima capacità di recupero sia fisico sia mentale, che fa parte del suo Dna. Ha capacità non comuni. Noi siamo una squadra forte che ha ancora margini di miglioramento. Le difficoltà nella convivenza tra Ronaldo e Dybala, giocatori di così alto livello, faccio fatica a vederle. Ci sono dei momenti in cui possiamo non coprire bene l’area di rigore, ma è tutto compensato dalla qualità individuali e di questi due giocatoti: si sta parlando di due che hanno fatto 51 gol insieme“. Continuando, il tecnico juventino si sofferma anche sul difensore numero 24: “Rugani ha giocato poco per colpa mia, non sono d’accordo sul giudizio sulle prestazioni, meritava di giocare di più.”

Infine Maurizio Sarri rispondendo alle domande sulle critiche, afferma: “Perché mi criticano? Probabilmente sto sui c…..i a qualcuno. Non lo so, mi interessa relativamente perché poi quelle dei giornalisti sono opinioni. Mi interessa relativamente sentire le opinioni su una materia in cui penso di saperne di più. So benissimo le difficoltà che dobbiamo affrontare quotidianamente quindi penso di avere tutti i dati per saperne di più di chi esprime opinioni. Legittime ma mi interessa poco”