La qualificazione alla prossima Champions League diventa sempre più difficile per la Juventus. Se la qualificazione va in bilico, porta con se anche allenatore e qualche giocatore. A Torino il futuro è tutto da decifrare, se dovesse fallire l’assalto al 4° posto, ci saranno ripercussioni sul mercato. E non solo.

Juventus, chi rischia di andar via senza qualificazione

La Juventus è tornata da Parma con una sconfitta inaspettata e sono tornate le stesse preoccupazioni che hanno fatto naufragare il progetto Thiago Motta fino all’esonero del tecnico e alla sostituzione con Igor Tudor. La società è preoccupata per un possibile fallimento nel mancato posto nell’Europa che conta. In questo caso, i mancati ricavi (almeno 60 milioni di euro) avranno ripercussioni gravi sul mercato fatto e quello che si farà.

Le ripercussioni sul prossimo mercato estivo, senza le entrate derivanti dalla qualificazione in Champions League, diventerà necessario rinunciare a uno o più big della rosa per fare cassa e contenere i costi di gestione. Oltre a Vlahovic, potrebbero partire Yildiz e Thuram, Douglaz Luiz e Cambiaso, già corteggiato dal Manchester City a gennaio.