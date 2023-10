Continua il ciclone scommesse e in casa Juventus ormai si è giunti ad una consapevolezza importante riguardante Nicolò Fagioli. Dopo l’ammissione delle colpe per le scommesse fatte sul calcio dallo stesso centrocampista e la massima collaborazione per snodare quanto prima la vicenda, la zebra numero 21 conclude la sua stagione sportiva 2023/24.

Juventus, Fagioli attende l’accordo con la Procura

Il centrocampista della Juventus, Nicolò Fagioli, starebbe trattando l’accordo con la Procura. A svelare i retroscena di queste ultime ore, è stato il Corriere della Sera. L’incubo per il 23enne è cominciato il 23 maggio subito dopo il ‘famoso’ Empoli-Juventus finito 4-1 e il -10 inflitto ai bianconeri. Gli inquirenti bussano alla porta del giovane chiedendo delucidazioni in merito ad un incontro avuto a Torino con un uomo sospetto nella maxi-inchiesta della Procura sulle scommesse nei siti illegali.

Juventus, Fagioli: il lato squalifica

Fagioli conferma subito l’appuntamento andato in scena col soggetto sotto osservazione e ammette di aver scommesso. Ma la scelta di farsi curare da un esperto e la collaborazione totale prestata alla Procura, potrebbero fargli ottenere una riduzione del 50% della pena per aver patteggiato e trovato l’accordo con la Procura della Figc prima della denuncia. Ma non solo, infatti potrebbe essere possibile anche un altro sconto per aver collaborato con la giustizia come stabilito dall’articolo 126 del Codice di Giustizia sportiva. Su questo fronte andrà trovato l’accordo totale, visto che i legali di Fagioli puntano a scendere sotto i 12 mesi contrariamente alla procura non disposta a revocare l’anno intero.