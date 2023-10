Non è una scossa di terremoto quella che fa tremare il mondo del calcio nelle ultime ore, ma le rivelazioni sul caso “scommesse” fatte da Fabrizio Corona. Tra i nomi svelati non è un segreto il coinvolgimento di Fagioli. Il giocatore della Juventus ha deciso di collaborare e correre ai ripari.

Juventus, Fagioli tra cure e rivelazioni

Il centrocampista della Juventus, Nicolò Fagioli, continua a collaborare attivamente con i pm che stanno seguendo l’inchiesta sulle scommesse nel calcio e, nel frattempo, ha già cominciato un percorso di cura. Infatti secondo quanto riportato da Sportmediaset, il giocatore vuole risolvere un problema economico solo in ultima istanza affidando ad un tutor controlli i suoi conti correnti, deterrente importante per evitare nuove giocate o farle eventualmente venire alla luce. Per quanto riguarda l’App incriminata, il giocatore conferma che sarebbe stato Sandro Tonali a fargliela installare. La rivelazione non porterebbe a cambiamenti il profilo delle pene, ma è la semplice ricostruzione di quanto accaduto.