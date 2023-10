La Juventus starebbe valutando l’ipotesi di riportare Federico Bernardeschi in prestito dal Toronto. Il giocatore, che ha lasciato i bianconeri a parametro zero, iniziando la sua esperienza in Canada con il botto, segnando 4 gol e fornendo 2 assist in 10 presenze.

Calciomercato Juventus, idea Bernardeschi

La Juventus è alla ricerca di un esterno d’attacco da aggiungere alla rosa a gennaio, e Bernardeschi sarebbe un’opzione low cost e di qualità. Il giocatore, che ha ancora 28 anni, è un’ala versatile, in grado di giocare sia a destra che a sinistra. Inoltre, ha già esperienza in Serie A e in Champions League. Ovviamente, per concretizzarsi, l’operazione richiederebbe la disponibilità di Bernardeschi, che dovrebbe essere disposto a tornare a Torino per una seconda chance. Il giocatore, che ha sempre dichiarato di avere un buon rapporto con i bianconeri e con Massimiliano Allegri, non avrebbe problemi a farlo.