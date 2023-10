Aspettando la ripresa del campionato arrivano buone notizie per Pioli. Dopo l’incidente stradale post Genoa, l’attaccante ex Salisburgo, ora al Milan è tornato ad allenarsi a pieno ritmo dopo essersi fermato per diversi giorni visto l’episodio capitato al calciatore, che è pronto a giocarsi il posto con Giroud in vista della grande sfida contro la Juventus.