Juventus-Stoccarda, le scelte di Thiago Motta e Hoeness: le formazioni

In campo alle 21 all'Allianz Stadium.

Bianconeri a caccia di una vittoria fondamentale per il cammino in Champions League. Difesa con Kalulu e Danilo al centro. Sulle fasce Savona e Cabal. Centrocampo con un ritrovato McKennie accanto a Douglas Luiz davanti a Fagioli. Sugli esterni Conceição e Yildiz. In avanti c’è Vlahovic.

Juventus-Stoccarda, le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-1-4-1): Perin; Savona, Kalulu, Danilo, Cabal; Fagioli; Conceição, McKennie, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Mittelstädt, Chabot, Rouault, Vagnoman; Stiller, Karazor; Leweling, Undav, Millot; Demirovic. All. Hoeness.