La stagione in corso è da dimenticare, adesso la Juventusdeve solo pensare a puntare e a raggiungere il quarto posto in classifica utile alla qualificazione in Champions League, poi dovrà esserci un cambiamento adatto alla squadra per ripartire forti e compatti nella stagione che verrà. Intanto si inizia già a pianificare il prossimo calciomercato estivo.

Juventus, tre colpi per ricominciare alla grande

Tanti i prossimi obiettivi dei bianconeri, già al lavoro per centrare tre colpi: un centrocampista top e almeno due attaccanti. Il sogno principale sembra essere quello di riportare l’italiano del Newcastle, Sandro Tonali in patria. Sono anni che la dirigenza della Vecchia Signora è legata a questo sogno. Per la zona offensiva c’è un ballottaggio tutto nigeriano tra Ademola Lookman (classe 1997) dell’Atalanta e Victor Osimhen (classe 1998), ora in prestito al Galatasaray ma ancora di proprietà del Napoli. Non solo loro due, Giuntoli e la dirigenza hanno anche altri nomi come centravanti di scorta: nel mirino anche il montenegrino Nikola Krstovic (classe 2000) del Lecce.

Tutto dipenderà anche dalle uscite. L’addio a Dusan Vlahovic sembra chiaro e sicuro. Il serbo non ha rinnovato e il prossimo anno è in scadenza. Una sua uscita consentirà una nuova entrata. La Juve pensa ad Osimhen, ma il prezzo è esorbitante, l’idea quindi è proiettata verso l’atlantino.