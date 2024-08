Juventus-Todibo, ritorno di fiamma | Affare ad un passo dalla chiusura

Juventus, nuovo arrivo per Thiago Motta

“La Juventus è vicina a trovare un accordo per ingaggiare Jean-Clair Todibo! Affare molto vicino, in fase finale. Oggi si è svolto, come previsto, l’incontro diretto tra il dirigente della Juve Cristiano Giuntoli e il ritiro dei giocatori a Nizza. La Juve ha migliorato la sua offerta e Todibo ha detto a Nizza: solo la Juventus.”

Juventus, quasi fatta per Todibo

Sono queste le parole di Fabrizio Romano, giornalista e noto esperto di mercato, che svela come il difensore sarà nei prossimi giorni un calciatore della Juventus, visto che sarà decisiva la volontà del giocatore.