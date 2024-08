Juventus, tutto fatto per Conceicao | In arrivo il figlio d’arte per Thiago Motta

Altro esterno per i bianconeri

È una giornata caldissima per il mercato in entrata della Juventus. Secondo quanto scritto da “Gianluca Di Marzio” i bianconeri negli ultimi minuti avrebbero trovato un accordo con il Porto per l’acquisto di Francisco Conceicao.

Juventus, ecco Conceicao

L’ ala portoghese arriva in prestito secco oneroso da 9 milioni bonus compresi e domani sarà già a Torino dove presumibilmente nella giornata di lunedì svolgerà le visite mediche. Colpo che va dunque ad arricchire una giornata ricca di affari per Cristiano Giuntoli che nelle ultime ore ha di fatto chiuso anche la trattativa per Nico Gonzalez.