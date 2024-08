Conceiçao e Gonzalez, la Juventus mette le ali | E Koopmeiners si avvicina

La Juventus mette le ali. Dopo i quasi certi colpi Kalulu e Koopmeiners, i bianconeri sono pronti a chiudere altri due acquisti, a cominciare dagli esterni. Questo è quanto riporta La Stampa.

Juventus pigliatutto | Triplo colpo in arrivo

E proprio il passaggio di Gudmundsson alla Fiorentina potrebbe portare Nico Gonzalez alla Fiorentina, anche se Giuntoli insiste anche per Conceiçao, che sarebbe felice di venire a giocare in Italia, anche se il Porto ha rifiutato l’ultima offerta. E non è finita qui però, perchè il club bianconero ha sondato lo Sporting Lisbona per Marcus Edwards anche se il club portoghese si è opposto.