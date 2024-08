Koopmeiners-Juve, ci siamo: c’è l’offerta ufficiale di Giuntoli | Prossime ore decisive

I bianconeri offrono una cifra monstre per l'olandese. Ora la palla passa all'Atalanta

La telenovela Koopmeiners potrebbe finalmente chiudersi prima dell’inizio del campionato. L’olandese ha fatto intendere in più occasioni che vuole lasciare l’Atalanta e andare alla Juventus, presentando alla società nerazzurra anche il certificato medico per non allenarsi con la squadra.

Romano svela la cifra offerta dalla Juve

Sui propri account social, Fabrizio Romano ha aggiornato la situazione riguardante Teun Koopmeiners. I bianconeri hanno messo sul piatto un’offerta da 50 milioni di euro più 5 di bonus nella giornata di giovedì e Giuntoli sta ancora aspettando una risposta dell’Atalanta ma nel frattempo i contatti continuano. La decisione della Dea potrebbe già arrivare domani o massimo martedì, giorno della Supercoppa Europea contro il Real Madrid.