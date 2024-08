ESCLUSIVA – Martina: “Inter ancora davanti a Juventus e Milan. Roma regina del mercato, Mandas può partire”

Silvano Martina, procuratore sportivo ed ex portiere di Lazio, Inter e Genoa, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per parlare del prossimo campionato, delle ultime trattative di mercato e tanto altro.

Martina: “Di Gregorio ha un grande potenziale”

Secondo lei ad oggi chi è la favorita per lo Scudetto?

“Favorito all’inizio è sempre chi ha vinto il campionato, quindi dico l’Inter. Un gradino sotto vedo le solite, Juventus, Milan, Roma, Napoli”.

Parlando di mercato invece, chi ha speso meglio delle grandi?

“Visto da fuori mi sembra la Roma quella che si è mossa meglio finora, con i colpi legati a Le Fèe, Soulè e Dovbyk”.

Un suo giudizio sugli acquisti di Martinez e Di Gregorio. Cosa ne pensa?

“Sono i due portieri che hanno fatto meglio l’anno scorso. Di Gregorio parte subito da titolare, ha un grande potenziale anche se all’inizio lo dovranno un po’ aiutare. Martinez avrà modo di ambientarsi con calma visto che poi successivamente dovrà farsi trovare pronto per un posto da titolare”.

Si parla di un’offerta da parte della Premier League di 20 milioni di euro per Mandas. Lei lo cederebbe?

“Se hai bisogno di soldi sì e se hai un’alternativa in casa considerato che Provedel mi piace, è molto forte”.