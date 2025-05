Monza – Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla

All’U-Power Stadium, il Monza ospita l’Atalanta nella 35esima giornata di Serie A. Nesta deve fronteggiare alcune defezioni in difesa: mancheranno, infatti, Carboni, Izzo e D’Ambrosio, con Brorsson e Palacios pronti a subentrare. Nell’Atalanta tengono banco diversi ballottaggi: De Katelaere – Pasalic in avanti, Bellanova – Cuadrado sulla fascia destra e Zappacosta – Ruggeri sulla fascia sinistra. La partita, in programma domenica alle 15:00, verrà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Monza – Atalanta, le probabili formazioni

MONZA (3-5-2): Turati; Pereira, Caldirola, Palacios; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Mota, Caprari. All. Nesta.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini.