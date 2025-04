Finisce in parità al Gewiss Stadium tra Atalanta e Lecce. Retegui risponde a Karlsson

Finisce in parità al Gewiss tra Atalanta e Lecce, gara giocata in un clima assurdo ed in ricordo della morte del massaggiatore del Lecce pochi giorni fa. Un pareggio di rigore, con il Lecce che va in vantaggio con Karlsson, nella ripresa arriva il pareggio di Retegui che si porta a 24 marcature stagionali in Serie A.Punto prezioso per i salentini che allungano in classifica di un punto su Venezia ed Empoli. L’Atalanta a 65 punti allunga sulla Juventus in attesa dei posticipi di Lazio e Bologna.

Il tabellino

Atalanta-Lecce 1-1

ATALANTA: Carnesecchi, Kossounou, Hien, Djimsiti, Bellanova (dal 1′ st Cuadrado), de Roon, Éderson (dal 35′ st Samardžić), Zappacosta, Pašalić (dal 18′ st De Ketelaere), Retegui (dal 35′ st Maldini), Lookman. A disposizione: Rui Patrício, Rossi, Toloi, Sulemana, Cuadrado, De Ketelaere, Ruggeri, Samardžić, Brescianini, Maldini. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

LECCE: Falcone, Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo, Coulibaly, Kaba, Pierotti (dal 30′ st Veiga), Pierret, Karlsson (dal 24′ st Helgason), Rebic. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Rafia, N’Dri, Helgason, Veiga, Ramadani, Banda, Burnete, Tiago Gabriel, Sala. Allenatore: Marco Giampaolo.

Reti: al 29′ st Karlsson, al 23′ st Retegui (rigore)

Ammonizioni: Gallo, Zappacosta

Recupero: 4′ pt