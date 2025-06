Kessié-Roma, opzione per il centrocampo

Suggestiva ipotesi per la Roma. La società giallorossa starebbe valutando il rientro in Italia di Frank Kessié, in forza al Al-Alhy, profilo già ben noto sia a Gian Piero Gasperini e che a Frederic Massara. Come riferisce Gianluca Di Marzio, sono da comprende le possibili condizioni d’acquisto e il nodo ingaggio, al momento troppo elevato per il club capitolino.