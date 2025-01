Kvaratskhelia lascia Napoli | 75 milioni per chiudere l’affare

Kvara lascia il Napoli per il PSG, 75 milioni chiudono la trattativa

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante georgiano è prossimo a lasciare la squadra di Antonio Conte per dirigersi alla corte di Luis Enrique. I 75 milioni messi sul piatto dal PSG danno il via alla trattativa lampo tra il club partenopeo e i campioni di Francia. Il giocatore dovrebbe arrivare a Parigi tra pochissimi giorni.

Mister Antonio Conte cerca nuovi nomi per il roster

Il tecnico pugliese lancia un occhio sul mercato dopo l’addio del fenomeno georgiano, in cima alla lista dei desideri troviamo Garnacho 20 anni(Manchester United), Karim Adeyemi 22 anni questo sabato(Borussia Dortmund) e Timo Werner 28 anni(Tottenham).