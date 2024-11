La Fiorentina non si ferma più | Battuto il Torino 0-1, ancora decisivo Kean

La Fiorentina batte il Torino in trasferta e vola momentaneamente al secondo posto in classifica. Ancora decisivo Moise Kean.

Partita non molto entusiasmante tra Torino e Fiorentina, con la Viola un po’ sottotono rispetto alle ultime uscite e il Toro di Vanoli che sembra sprofondato dopo un avvio di stagione più che incoraggiante. Non si vedono troppe occasioni in avvio né da una parte né dall’altra e il primo tempo sembra scorrere senza particolari acuti. Poi l’acuto arriva e lo regala Moise Kean, su errore grossolano della difesa granata che gli apre il campo: il centravanti italiano a tu per tu con Milinkovic-Savic non sbaglia e fa 0-1. La risposta del Torino arriva subito con il colpo di testa di Maripan che pareggia i conti, ma in fuorigioco. La Viola resta in vantaggio e nel secondo tempo gestisce, senza faticare troppo a dir la verità, rischiando solo una volta sul palo clamoroso colpito da Pedersen. Il Torino ci prova, più di pancia che con ordine, negli ultimi minuti di gioco, ma non basta. Vince ancora la Viola che vola momentaneamente al secondo posto in classifica.

Torino-Fiorentina, il tabellino del match

TORINO: Milinkovic-Savic V. (Portiere), Walukiewicz S., Maripan G., Coco S., Pedersen M., Tameze A. (dal 19′ st Ilic I.), Ricci S. (dal 34′ st Linetty K.), Sosa B. (dal 19′ st Lazaro V.), Vlasic N. (dal 34′ st Karamoh Y.), Adams C. (dal 17′ pt Njie A.), Sanabria A.. A disposizione: Bianay Balcot C., Ciammaglichella A., Dembele A., Donnarumma A. (Portiere), Gineitis G., Ilic I., Karamoh Y., Lazaro V., Linetty K., Masina A., Njie A., Paleari A. (Portiere), Vojvoda M. Allenatore: Vanoli P..

FIORENTINA: de Gea D. (Portiere), Dodo, Comuzzo P., Ranieri L., Gosens R., Richardson A. (dal 18′ st Adli Y.), Bove E., Colpani A. (dal 18′ st Ikone J.), Beltran L. (dal 30′ st Mandragora R.), Sottil R. (dal 19′ st Kouame C.), Kean M. (dal 40′ st Biraghi C.). A disposizione: Adli Y., Baroncelli L., Biraghi C., Ikone J., Kayode M., Kouame C., Mandragora R., Martinelli T. (Portiere), Martinez Quarta L., Moreno M., Parisi F., Rubino T., Terracciano P. (Portiere) Allenatore: Palladino R..

Reti: al 41′ pt Kean M. (Fiorentina) .

Ammonizioni: Ilic, Ricci, Bove