La Juventus continua a trattare Todibo dopo l’accordo con il giocatore | Ecco la richiesta del Nizza

Juventus, per Todibo il Nizza chiede 37 milioni di euro

La Juventus ha trovato l’accordo con Todibo, per il difensore un contratto quinquennale. Manca ancora però l’accordo con il Nizza sul quale spinge a una cifra alta, per impadronirsi del cartellino il club di Giuntoli dovrà sborsare circa 37 milioni di euro. I bianconeri vorrebbero pagarlo meno con l’aggiunta magari di usufruire di un prestito con obbligo di riscatto, situazione che potrebbe arrivare nell’eventuale compromesso tra i due club. Per ora la pista rimane concreta con la Juventus che continuerà a trattare come rivela Sky Sport.