Volata Champions, la Juve non sbaglia: Lecce battuto 2-1

L’ Allianz Stadium fa da splendida cornice alla sfida tra Juventus e Lecce, valida per la 32ª giornata di Serie A. Tudor, dopo un buon avvio sulla panchina bianconera, condito da una vittoria ed un pareggio non scontato in casa della Roma, va a caccia dei 3 punti che permetterebbero di superare almeno momentaneamente Bologna e Atalanta, impegnate domani nello scontro diretto delle 12:30. Situazione del tutto differente per gli uomini di Giampaolo che vantano solamente due lunghezze di vantaggio sull’Empoli terzultimo e hanno necessariamente bisogno di risultati utili ad allontanare lo spettro retrocessione.

Juventus-Lecce, assolo bianconero per 80′. Bella signora allo Stadium

Nella prima frazione la Juventus si dimostra assoluta padrona del campo, capace di imprimere il proprio ritmo con un approccio aggressivo e una manovra fluida che ha messo costantemente in difficoltà la retroguardia salentina. La supremazia tecnica, tattica e mentale dei bianconeri si concretizza già nei primissimi istanti di gioco, precisamente al 2′ minuto grazie a Koopmeiners, il quale ha capitalizzato un preciso suggerimento di Vlahovic: Il centrocampista olandese, con un perfetto inserimento in area da sinistra, ha lasciato partire un sinistro a incrociare che non ha lasciato scampo a Falcone. Provano subito a rispondere gli ospiti con Krstovic che sfrutta un’ingenuità di Nico Gonzalez e dal limite colpisce clamorosamente il palo. La pressione bianconera tuttavia non si affievolisce e trova nuovo sbocco al 33′, quando Yildiz sigla il raddoppio con una conclusione rasoterra e angolata, dopo una ben orchestrata azione sviluppata da Thuram e rifinita, ancora una volta, da Vlahovic, autore del secondo assist in giornata. Si va a riposo sul parziale di 2-0. Nella ripresa i salentini riescono a rimanere compatti e, nonostante i vari problemi fisici, restano in partita fino all’ultimo e al minuto 87 riaprono la sfida con Baschirotto che su sviluppi da palla inattiva, svetta di testa e batte Di Gregorio. Vittoria fondamentale per la Juventus che si porta momentaneamente al terzo posto in classifica. Tanto da rivedere ma altrettanto da salvare nella prestazione del Lecce.

Juventus-Lecce, il tabellino

2-1

Reti: 2′ Koopmeiners (J); 33′ Yildiz (J); 87′ Baschirotto(L).

Ammoniti: 52′ Morente (L);

Juventus(3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez(76′ Conceicao), Locatelli, Thuram, McKennie(67′ Cambiaso); Koopmeiners(67′ Weah), Yildiz(90′ Savona); Vlahovic(67′ Kolo Muani). A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Alberto, Conceicao, Kolo Muani, Weah, Douglas Luiz, Cambiaso, Savona, Rouhi. Allenatore: Tudor.

Lecce(3-4-2-1): Falcone; Gaspar, Baschirotto, Jean(11′ Tiago Gabriel); Danilo Veiga(77′ Helgason), Coulibaly, Pierret, Gallo(45′ Sala); Pierotti(57′ N’Dri), Krstovic(45′ Rebic), Morente. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Rebic, Berisha, Rafia, N’Dri, Guilbert, Helgason, Ramadani, Banda, Burnete, Karlsson, Tiago Gabriel, Kaba, Sala. Allenatore: Giampaolo.