Juventus, Vlahovic: tra rinnovo e addio

Aria di addio in casa della Juventus. Come riporta Il Corriere dello Sport, non corre buon sangue tra Vlahovic e la società bianconera che avrebbe deciso di cedere il giocatore la prossima estate.

Juventus, la situazione per il rinnovo di Dusan Vlahovic

Il contratto serbo scadrà a giungo del 2026 e la Vecchia Signora non vorrebbe proporli un rinnovo, almeno non alle cifre attuali. Infatti, vista al situazione attuale, sembrerebbe che solo un abbassamento di stipendio di Vlahovic aprirebbe le porte al rinnovo.

Al momento però, le ultime voci parlano di un divorzio totale, non resta che aspettare le prossime settimane per comprendere definitivamente quale sarà la scelta della Juventus.