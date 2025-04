Il primo passo di Igor Tudor alla Juventus è stato quello di rimettere al centro del progetto Dusan Vlahovic. Ma l’operazione recupero non è finita, il prossimo step riguarderà Koopmeiners, il re dello scorso mercato estivo che finora ha deluso.

Juventus, Koopmeiners “Va recuperato”

“Va recuperato” queste le parole che Igor Tudor ha detto sull’ex Atalanta e il suo momento alla Juve. Il tecnico è consapevole delle difficoltà dell’olandese, rimasto in pratica l’unico a non ricevere una scossa dal cambio in panchina. Ecco allora la scelta del piano di rigenerazione perché, continua Tudor: “Teun è un giocatore forte e va recuperato con il lavoro”.

L’obiettivo è far tornare Koopmeiners alla versione che tutti avevano conosciuto quando era all’Atalanta. Teun seguirà un programma personalizzato per ritrovare la migliore condizione fisica, ma anche per riacquistare forza e brillantezza. Già da domenica all’Olimpico contro la Roma, il giocatore olandese partirà dalla panchina. Si proverà ad aiutare il giocatore affinché sia pronto per il rush finale della stagione, e prima del mondiale per club.