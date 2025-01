Krstovic trascina il Lecce al Castellani. Empoli battuto 1-3

Il Lecce esegue un colpo salvezza di cui aveva bisogno per respirare un’aria di classifica diversa. Al Castellani al 6′ ci pensa Tete Morente a sbloccare il risultato in favore del club pugliese per poi trovare anche il raddoppio cinque minuti dopo con Krstovic. L’Empoli prova a dare un senso al secondo tempo con la rete di Cacace al 47′ ma ci pensa ancora una volta Krstovic a chiudere i giochi al 91′ e a regalare tre punti preziosissimi alla squadra di Giampaolo.

Tabellino del match

Reti: 6′ Morente, 11′ Krstovic, 47′ Cacace, 91′ Krstovic

EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti; Coglichidze, Ismajli (dal 21′ De Sciglio), Viti; Gyasi, Grassi (dall’80’ Henderson), Maleh (dal 75′ Fazzini), Pezzella (dall’80’ Sambia); Esposito, Cacace; Colombo. All. D’Aversa.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Pierret (dall’83’ Ramadani), Helgason (dal 52′ Kaba); Pierotti (dal 68′ Bonifazi), Krstovic, Morente (dall’88’ Karlsson). All. Giampaolo.

Arbitro: Daniele Chiffi

Ammoniti: 37′ Morente, 59′ Pierret, 83′ Krstovic