Juventus – Lecce, le probabili formazioni e dove vederla

Allo Juventus Stadium, Juventus – Lecce chiude il sabato della trentaduesima giornata di Serie A. Tudor ripropone l’ormai rodata difesa a 3, composta da Kelly, Kalulu e Veiga, mentre a centrocampo deve fare a meno di Mbangula, infortunatosi alla coscia destra; si apre il rebus sul sostituto, visto che uno tra McKennie e Weah si candidano per sostituirlo. La posizione di McKennie dipenderà dalla disponibilità di Thuram, che non è al meglio in vista della sfida contro i salentini. Sulla trequarti, Koopmeiners potrebbe trovare spazio accanto a Yildiz, mentre Vlahovic viaggia verso la maglia da titolare in attacco. Giampaolo, invece, può contare su tutti gli effettivi (tranne il lungodegente Marchwiński) : gli unici ballottaggi, per scelta tecnica, si hanno a centrocampo dove Pierret insidia Coulibaly e Ramadani contende il posto a Berisha. La partita, in programma il 12 aprile alle 20:45, verrà trasmessa in diretta televisiva su Sky; in alternativa, sarà possibile vederla in steaming su DAZN, Sky Go e NOW.

Juventus – Lecce, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; N.Gonzalez, Locatelli, McKennie, Weah; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Pierret, Ramadani; Pierotti, Helgason; Tete Morente, Krstovic. All. Giampaolo.