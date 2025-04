La Juventus sta valutando già per l’attacco del futuro in vista del Mondiale Per Club. Con l’addio vicino di Vlahovic, Kolo Muani e Milik, sono già spuntate le idee per chi sarà a prendersi cura dell’attacco.

Juventus, l’idea per l’attacco è Hojlund

Giuntoli sta lavorando sul mercato già da tempo, e si sta muovendo su più versanti per dare a Tudor, o all’allenatore che sarà, un reparto offensivo degno di una stagione che dovrà per forza di cose essere molto diversa da questa. Ad intrigare maggiormente è Rasmus Hojlund. L’ex Atalanta è stato ceduto per 70 milioni più bonus due estati fa, non è riuscito a fare lo stesso percorso che ha fatto con la Dea.

Per i Red Devils ormai da tempo ora di cambiare, la dirigenza inglese sa che le società interessate non puntano a un acquisto immediato, Hojlund quindi potrebbero aprire a una cessione in prestito, magari già nella finestra di inizio giugno che servirà soprattutto per rinforzare le squadre che parteciperanno al Mondiale per Club, Juve inclusa.