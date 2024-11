La Juventus esce con un punto dal Villa Park: pari a reti bianche con il brivido finale (0-0)

Una Juventus decimata dagli infortuni esce con un punto dalla trasferta inglese contro l’Aston Villa. Occasione enorme per i bianconeri con Conceição, migliore in campo. Traversa dei padroni di casa con Digne. Brivido finale per la rete annullata a Rogers nel recupero.

Aston Villa-Juventus, la traversa di Digne salva i bianconeri

Un primo tempo equilibrato. La Juventus prova a tener palla, cercando qualche sporadica verticalizzazione, senza, tuttavia, esser mai pericolosa concretamente dalle parti di Martinez, se non con un tiro da fuori di Weah, culminato sul fondo. Più risoluto l’Aston Villa, vicino alla rete con Watkins, da distanza ravvicinata, e con Digne, che colpisce la traversa da calcio di punizione.

Aston Villa-Juventus, miracolo di Martinez su Conceição. Brivido finale per la rete annullata a Rogers

Nella ripresa è ancora l’equilibrio il padrone del campo. Juventus che prova ad affondare, illuminata da un solito Conceição. È proprio il portoghese il grande protagonista della serata juventina. Dagli sviluppi di un corner, con la palla che scorre in area, sbuca sul secondo palo l’ex Porto, che trova la miracolosa opposizione di Martinez a salvare sulla linea. Passa poco ed è l’estremo difensore bianconero, Di Gregorio, a rispondere alla grande prodezza del portiere argentino. Azione Aston Villa che si conclude con una botta ravvicinata di McGinn, respinto da una grande parata del portiere della Juventus. Nel finale di gara annullata la rete del vantaggio all’Aston Villa, realizzato da Rogers, per fallo di Diego Carlos su Di Gregorio.

Aston Villa-Juventus, risultato e tabellino

0-0

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Diego Carlos, Torres, Digne; Kamara (78′ Barkley), Tielemans; Bailey (86′ Philogene), Rogers, McGinn; Watkins (78′ Duran).All.Emery.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona (66′ Danilo), Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram (86′ Fagioli); Conceição, Koopmeiners, Yildiz (82′ Mbangula); Weah. All. Thiago Motta.