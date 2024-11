Bonucci: “Il mio sogno perfetto è vincere da allenatore della Juventus”

Bonucci, ex capitano della vecchia signora, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di prime video. L’ex difensore della Juventus ha parlato della sua nuova avventura, del percorso della Juventus in Champions e anche di un piccolo sogno: essere un allenatore vincente e soprattutto portare la squadra a vincere la Champions League, traguardo mancato dal 1995\1996.

Bonucci: “La perdita di Bremer è importante”

BONUCCI: ” Bellissima esperienza da allenatore”

Queste le sue parole: ” E’ stata una bella esperienza, mi serviva capire se ho quel fuoco dentro che mi serve per fare l’allenatore. Quando ti butti nel nuovo non sai mai quali sono le avventure e i momenti che ti aspettano.”



SITUAZIONE JUVENTUS IN CHAMPIONS: “Mi piace la voglia di tenere sempre il pallone in gioco. A volte quello che mi piace di meno sono i difensori che fanno meno i difensori. La perdita di Gleison è stata molto importante. Un Leader con fisicità e potenza e tanta corsa”.



FUTURO BONUCCI: ” Il mio sogno è diventare un allenatore vincente e se succederà con la Juventus sarà il sogno perfetto”