Lautaro si gode il rinnovo: “La seconda stella mi rende orgoglioso. Ma ho ancora tanta voglia di lottare”

Intervenuto ai canali ufficiali del club, Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, è tornato a parlare del suo prolungamento di contratto: “Il rinnovo significa tantissimo, sono orgoglioso e grato, ringrazio i dirigenti e la società. Dopo sei anni essere ancora qui vuol dire tanto per me e per la mia famiglia, sono davvero contento e ho tanta voglia di lottare per vincere ancora”.

Lautaro: “Spero di continuare a crescere”

Cosa direbbe al Lautaro di sei anni fa?

“Di fare la stessa cosa che ha fatto in questi sei anni. Dare il 100% in ogni gara e aiutare sempre i compagni, per essere un esempio da seguire. Devo continuare così per far rivivere ai tifosi le emozioni che abbiamo già vissuto.

Come è cambiato Lautaro?

“Sono cresciuto tanto, in campo e fuori, diventare padre mi ha fatto maturare molto, avere la famiglia vicino è importantissimo”.

Che Lautaro sarà l’anno prossimo?

“Spero di continuare a crescere come ogni anno, lavoro ogni giorno per questo e per andare avanti”.

È entrato anche nella top ten dei marcatori dell’Inter. Se lo aspettava?

“No, non me lo aspettavo, sono passati tanti giocatori qui. Vuol dire che ho fatto un grande lavoro. Aver segnato così tanto mi rende felice, ma voglio segnare ancora tanti gol con questa maglia, anche con l’aiuto dei miei compagni”.

Cosa vuole regalare ancora ai tifosi?

“Abbiamo vinto molto in questi anni e la Seconda Stella mi rende orgoglioso perché abbiamo fatto la storia di questo Club. Voglio ringraziare tutti i nostri tifosi perché ci hanno sempre sostenuto in ogni momento”.