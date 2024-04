Lazio, aggiornamenti sull’infortunio di Zaccagni | Il comunicato della società

Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Mattia Zaccagni è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital.

Gli accertamenti non hanno evidenziato fratture scheletriche a carico della caviglia sinistra a seguito dell’importante trauma distorsivo riportato nel corso della partita di ieri contro la Juventus. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano presso Lazio Lab per quantificare i tempi di recupero.

Buone notizie dunque per la Lazio, che non dovrebbe perdere Zaccagni per un periodo di tempo troppo lungo. Quasi sicuramente l’esterno biancoceleste salterà il derby in programma sabato alle 18, ed è sicuramente una defezione grave per Tudor in vista di una partita così importante e sentita.