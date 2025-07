Lorenzo Insigne ha lasciato il Toronto ed è tornato in Italia. L’ex attaccante del Napoli aveva dichiarato di aspettare l’offerta giusta per il prossimo progetto. A quanto pare la sua prossima casa sarà la Lazio, continui i contatti con Sarri.

Lazio, si punta su Insigne a gennaio

A quanto pare Lorenzo Insigne vuole solo la Lazio e Maurizio Sarri. Non si tratta però di aspettare qualche giorno per definire gli ultimi dettagli di un’operazione, ma di attendere mesi, prima che l’ex Napoli possa poter tornare a lavorare con Sarri. L’ostacolo, che impedisce ad Insigne di firmare con i biancocelesti è il blocco di mercato della Lazio.

La firma dell’attaccante non arriverà almeno fino a novembre, con il rischio di dover aspettare addirittura gennaio, purtroppo la situazione per la Lazio è complicata per il blocco del mercato. Sarri, che conosce benissimo Insigne dai tempi del Napoli, è pronto a fare di tutto per riavere con sé l’attaccante partenopeo. Il tecnico toscano ha una forte considerazione di Insigne, sempre stato un elemento fondamentale per il suo gioco con i partenopei. L’intesa tra i due potrebbe ritrovarsi sui campi di Formello e dell’Olimpico per una stagione di ripartenza.